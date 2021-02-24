Бегущий пешеход успел под колеса машины в Карелии (ВИДЕО)

В Сортавале автомобилист сбил человека, перебегавшего пешеходный переход.

В Сортавале утром 22 февраля автомобилист сбил человека, перебегавшего дорогу по переходу. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения улиц Карельская и Советская.

Автомобиль двигался по улице Карельская. В это же время пешеход пересекал бегом проезжую часть улицы Карельская по нерегулируемому пешеходному переходу.

После удара пешеход перелетел через ограждение между дорогой и тротуаром.

Видеокамера компании "Ситилинк" сняла момент ДТП.

Ранее сообщалось, как водитель сбил девушку на пустой дороге в Карелии.