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Бегущий пешеход успел под колеса машины в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:39, 25 Февраля 2021
фото: Камера "Ситилинк" / скриншот
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В Сортавале автомобилист сбил человека, перебегавшего пешеходный переход.

В Сортавале утром 22 февраля автомобилист сбил человека, перебегавшего дорогу по переходу. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения улиц Карельская и Советская.

Автомобиль двигался по улице Карельская. В это же время пешеход пересекал бегом проезжую часть улицы Карельская по нерегулируемому пешеходному переходу.

После удара пешеход перелетел через ограждение между дорогой и тротуаром.

Видеокамера компании "Ситилинк" сняла момент ДТП.

Ранее сообщалось, как водитель сбил девушку на пустой дороге в Карелии.

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