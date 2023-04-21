"Бензиновое" дело экс-начальника станции "Петрозаводск" дошло до суда

Судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев будет рассматривать уголовное дело теперь уже бывшего начальника железнодорожной станции «Петрозаводск» Александра К., обвиняемого в получении взяток, в том числе бензином.

В городской суд Петрозаводска на днях поступило уголовное дело теперь уже экс-начальника железнодорожной станции «Петрозаводск» Александра К. 43-летний железнодорожник, уголовное дело которого расследовал следователь по особо важным делам петрозаводского отдела Следкома Карелии Евгений Ковальчук, обвиняется в неоднократном получении взяток, в основном бензином.

Любопытно, что две канистры с ним в качестве вещдоков вскоре после задержания Александра К. были даже доставлены в Следком. Как мы ранее сообщали, оперативные мероприятия в отношении Александра К. проводили сотрудники УФСБ республики.

Подробнее о «бензиновом» деле бывшего железнодорожника читайте в «Московском комсомольце в Карелии».