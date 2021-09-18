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Бесконтактное голосование для больных коронавирусом организовано в Карелии

Новости. Общество
09:00, 19 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Избирательная комиссия организовала голосование для больных коронавирусом в Карелии.

Сегодня жители республики, которые лечатся от Сovid-19, смогут проголосовать дома. Для этого им следует обратиться с устным или письменным заявлением в избирательную комиссию.

Голосование больных коронавирусом будет проводиться бесконтактным способом. Члены участковых избирательных комиссий, а также, при желании, наблюдатели в защитных комбинезонах, очках, респираторах или дополнительных масках, перчатках и бахилах отправятся по отдельному маршруту.

Члены УИК и наблюдатели не будут входить в квартиры, где проживают больные. В карельском Центризбиркоме сообщили, что избиратель будет должен предъявить члену участковой комиссии документ, удостоверяющий личность, и самостоятельно перелистать его страницы. Заявление, бюллетень, ручка, перчатки и защитная маска будут переданы избирателю в сейф-пакете.

Сообщается, что представители УИК, выезжающие на голосование к больным коронавирусом, не будут контактировать с коллегами и другими избирателями до проведения усиленной дезинфекции.

Напомним, сегодня на избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

Жители Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

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