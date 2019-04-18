Бесконтрольное развитие коммерческого рыбоводства грозит Карелии социально-экологическими конфликтами

Формирование рыбоводных участков в республике поставлено на поток, в котором тонут интересы местных жителей.

Иск жительницы карельской деревни Войница Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства, который рассматривается сейчас в Верховном суде Карелии, обнажил серьезную проблему, остающуюся без внимания региональных властей уже на протяжении последних полутора десятка лет – с тех пор, как в республике начался "форелевый бум". Мощное развитие в Карелии коммерческого рыбоводства – а, по данным заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, в республике выращивается от 85% до 90% всей товарной форели страны – вызывает не только тревогу ученых за экологическое состояние водоемов, но и протесты местных жителей, обеспокоенных появлением форелевых ферм на озерах, где коренное население традиционно ловило рыбу или брало воду на питья. Однако, как показал судебный процесс по административному иску Рышкевич, формирование рыбоводных участков в Карелии оказалось поставлено на поток, и этот поток почти бесконтролен.

Все это напоминает "карьерный бум", с которым Карелия столкнулась в "нулевые" и отголоски которого еще звучат в республике до сих пор. Карельские чиновники навыдавали десятки лицензий на добычу строительного камня и песка, не задумываясь об интересах местных жителей и экологическом ущербе. Карьеры планировалось открыть даже на уникальной территории ладожских шхер, и в ситуацию пришлось вмешиваться бывшему министру природных ресурсов и экологии России Юрию Трутневу.

Не менее скандальная история произошла несколько лет назад в Сунском бору, где частная компания получила лицензию на недропользование до проведения общественных слушаний и обследования лесной территории, которое выявило места обитания краснокнижных видов. В итоге республиканским властям пришлось тушить социально-экологический конфликт, которого можно было избежать задолго до того, как он вылился в открытое противостояние в лесу местных жителей и разработчика песчаного карьера. Однако, как видим, этот опыт ничему не научил карельских чиновников, и озера республики могут стать ареной нового столкновения.

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