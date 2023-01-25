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Бесплатная акция «Флюорография выходного дня» вызвала ажиотаж у жителей Петрозаводска

Новости. Общество
14:42, 06 Февраля 2023
фото: Республиканский противотуберкулёзный диспансер

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В Республиканском противотуберкулёзном диспансере впервые прошла воскресная акция по бесплатной проверке здоровья легких, которая понравилась жителям Петрозаводска.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в воскресенье, 5 февраля, в рамках проекта «Флюорография выходного дня», организованного Республиканским противотуберкулёзным диспансером, исследование лёгких прошли 45 человек: 19 мужчин и 26 женщин. У двух пациенток выявлена патология. Они вызваны на приём к врачу-фтизиатру для прохождения дополнительного обследования.
«Благодарю главного врача диспансера Екатерину Николаевну Беляеву за прекрасную идею проекта», - сказал Михаил Охлопков и опубликовала отзыв одной из пациенток, которая воспользовалась услугой Республиканского противотуберкулезного диспансера.


Ранее сообщалось, что каждое первое воскресенье месяца, начиная с 5 февраля, с 11.00 до 13.00 любой взрослый житель Карелии может бесплатно и без записи сделать флюорографию в Республиканском противотуберкулёзном диспансере, который расположен на улице Соломенская, 55, кабинет №20 (третий этаж).

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