Бездомных в Петрозаводске оденут и обуют

Социальный центр "Попечение" будет бесплатно раздавать одежду и обувь бездомным.

В группе "Социальный Центр "Попечение" появилась информация о проведении акции.

Все нуждающиеся могут прийти за бесплатной одеждой и обувью 18 мая с 11.00 до 13.00 на ул. Вольную, 1.