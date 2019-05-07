Бездомных в Петрозаводске оденут и обуют

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Социальный центр "Попечение" будет бесплатно раздавать одежду и обувь бездомным.
В группе "Социальный Центр "Попечение" появилась информация о проведении акции.
Все нуждающиеся могут прийти за бесплатной одеждой и обувью 18 мая с 11.00 до 13.00 на ул. Вольную, 1.
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