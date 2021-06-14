Безнадзорные лошади носятся по району Петрозаводска, пугая людей (ФОТО)

На Старой Кукковке две бродящие по району лошади попали в объектив фотокамеры.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появились фото лошадей, бродящих по одному из микрорайонов карельской столицы. Две лошади, по словам автора фотографий, носятся по Старой Кукковке, пугая людей.

«Ужас! По Старой Кукковке носятся безпризорные лошади, пугают людей! Огромный белый конь и маленький жеребенок… Хозяев никогда нет! Там гуляют маленькие дети! Люди в шоке!», — комментирует фото автор поста.

Напомним, весной власти Петрозаводска отчитались о результатах отлова бездомных животных и призвали владельцев домашних питомцев не выпускать их на улицу, поскольку там регулярно ведется отлов.