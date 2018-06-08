Безработных трудоустроят на "Петрозаводскмаш" и "Авангард"

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Безработные жители Карелии прошли профессиональную переподготовку и рассчитывают получить рабочие места на производстве.
В Индустриальном колледже завершилось обучение безработных граждан профессии "Слесарь-сборщик металлоконструкций", сообщает Управление труда и занятости Карелии. Заявки на этих специалистов сделали "Петрозаводскмаш" и ООО "Петрозаводский машиностроительный завод "Авангард".
Подробнее о том, как безработные могут получить образование и устроиться на работу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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