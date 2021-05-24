Безработных в Карелии бесплатно обучают на экскурсоводов

В Петрозаводске жители Карелии всех возрастов на бесплатных курсах осваивают профессию экскурсовода, рассказали в правительстве республики.

Профессию экскурсовода в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной слу́жбы сейчас осваивают 44 человека: из Медвежьегорского, Кондопожского, Суоярвского и Прионежского районов, а также Петрозаводска. Занятия проводятся в очно-заочном формате и продлятся полгода.

После прохождения аттестации выпускники смогут получить соответствующий документ и работать с туристами. Большинство хочет быть самозанятыми, но экскурсоводов также ждут в музеях Беломорского, Кондопожского районов и в Национальном музее республики.

Бесплатно освоить новую профессию могут люди в поисках работы, которые обратились в службы занятости, в том числе безработные, жители старше 50-ти лет, предпенсионеры, а также женщины в декрете и неработающие женщины с детьми-дошкольниками. Всего в этом году планируется обучить по различным программам 720 человек.