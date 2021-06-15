Безработный в Карелии сорвал строительство, украв инструменты

Ранее судимый житель Кеми украл инструменты из помещения строящегося магазина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступила информация о том, что из помещения строящегося магазина неизвестный украл инструменты общей стоимостью 125 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 34-летний ранее судимый за кражи житель Кеми. Мужчина тщательно спланировал преступление: выяснил режим работы, а также и то, что помещение ночью не охраняется. Затем, по версии следствия, в одну из майских ночей он, сорвав навесной замок, проник на стройплощадку и унес оттуда: по два шуроповёрта и отбойных молотка, две бензопилы и шлифмашины, сварочный аппарат, нивелир и иные инструменты.

Всё это он спрятал в укромном месте. В дальнейшем мужчина, не имеющий постоянного заработка, планировал продать инструмент, но не успел этого сделать. Похищенное было изъято полицейскими.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.