Безработный в Петрозаводске украл коньяк за 12 тысяч рублей

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Мужчина украл из магазина коньян на сумму свыше 12 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В середине мая в полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратились представители магазина, специализирующегося на продаже алкоголя.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже дорогостоящего коньяка – 45-летнего судимого петрозаводчанина. Мужчина пояснил, что не имеет постоянного места работы и похитил дорогостоящий алкоголь. Незаконно вырученные деньги он потратил на личные нужды.
Сумма причиненного организации ущерба составила более 12 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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