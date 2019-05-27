Безработный в Петрозаводске украл коньяк за 12 тысяч рублей

Мужчина украл из магазина коньян на сумму свыше 12 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В середине мая в полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратились представители магазина, специализирующегося на продаже алкоголя.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже дорогостоящего коньяка – 45-летнего судимого петрозаводчанина. Мужчина пояснил, что не имеет постоянного места работы и похитил дорогостоящий алкоголь. Незаконно вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Сумма причиненного организации ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.