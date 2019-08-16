Безработный житель Карелии украл электроинструменты из подсобки

Похищенные инструменты сбыл, а незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района с заявлением о краже электроинструментов обратились работники одной из организаций города. Ущерб от действий злоумышленника составил более 12 тысяч рублей.

Как установили полицейские, кража произошла в вечернее время, причем злоумышленник использовал оригинальный ключ, чтобы проникнуть в помещение.



Полицейские установили подозреваемого – 35-летнего неработающего сегежанина. Он объяснил, что некоторое время назад подрабатывал в этой организации, знал, где хранятся ключи. Этим обстоятельством он воспользовался для совершения кражи. Похищенные инструменты сбыл, а незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.