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Библиотеки Петрозаводска приглашают встретить с ними День России

Новости. Общество
17:20, 03 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Библиотеки столицы Карелии предлагают читателям отпраздновать День России вместе.

С 1 по 17 июня муниципальные библиотеки Петрозаводска приглашают на выставки, офлайн- и онлайн-мероприятия, посвященные Дню России, который состоится 12 июня. Об этом информирует паблик «Управление культуры Администрации Петрозаводска».

«Библиотеки Централизованной библиотечной системы Петрозаводска приглашают на выставки, офлайн- и онлайн-мероприятия, приуроченные к этому знаменательному дню», — говорится в сообщении.

Полный список мероприятий, посвященных празднованию Дня России в городских библиотеках, размещен в посте паблика «Управление культуры Администрации Петрозаводска».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске малолетним преступникам подарили более 100 книг.

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