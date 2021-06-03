Библиотеки Петрозаводска приглашают встретить с ними День России

Библиотеки столицы Карелии предлагают читателям отпраздновать День России вместе.

С 1 по 17 июня муниципальные библиотеки Петрозаводска приглашают на выставки, офлайн- и онлайн-мероприятия, посвященные Дню России, который состоится 12 июня. Об этом информирует паблик «Управление культуры Администрации Петрозаводска».

«Библиотеки Централизованной библиотечной системы Петрозаводска приглашают на выставки, офлайн- и онлайн-мероприятия, приуроченные к этому знаменательному дню», — говорится в сообщении.

Полный список мероприятий, посвященных празднованию Дня России в городских библиотеках, размещен в посте паблика «Управление культуры Администрации Петрозаводска».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске малолетним преступникам подарили более 100 книг.