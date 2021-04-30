В Петрозаводске малолетним преступникам подарили более 100 книг

Библиотека Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при МВД Карелии пополнилась новыми книгами.

Как сообщили в МВД Карелии, в конце апреля в министерство обратилась петрозаводчанка Галина Владимировна Мовчан. Она рассказала, что готовится к переезду в другой регион и не имеет возможности забрать с собой свою обширную библиотеку. Женщина решила передать книги в дар воспитанникам Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сотрудники Центра с радостью приняли ее предложение и пополнили фонды библиотеки изданиями по истории, литературе, географии и другим наукам. Теперь более 100 книг будут доступны для чтения ребятам, которые проживают в Центре.

Ранее сообщалось, что глава Карелии купил комплект детской литературы для библиотеки Питкяранты.