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Big Data МТС: Туристический поток в Карелию вырос на треть

Новости. Общество
09:24, 24 Августа 2022
фото: Наталья Соколова/"Столица на Онего"

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С начала года количество туристов, посетивших Приладожье Карелии, выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании МТС.

Компания МТС проанализировала потребление трафика в туристических локациях Приладожья Республики Карелия с начала 2022 года: количество гостей выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо роста потока туристов из соседних регионов, было зафиксировано увеличение количества приезжающих из Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда и Ярославля.

Традиционно популярностью среди гостей региона пользуется горный парк «Рускеала», где трафик с начала года вырос более, чем на 25%, причём наибольший поток туристов был зафиксирован в феврале, июне и июле. Количество посетителей достопримечательностей на острове Валаам увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом. В Ландехпохском районе, где весной МТС модернизировала базовые станции, в два раза увеличив скорость LTE, особый наплыв туристов отмечается в районе военно-исторического комплекса «Гора Филина». А вот количество посетителей музея «Город ангелов» осталось на уровне прошлого года.

С помощью технологии Big Data МТС выяснила, что стало больше туристов, приезжающих на машинах и путешествующих по Карелии на протяжении 3-5 дней, планируя свои перемещения с помощью навигатора.

«Благодаря тому, что МТС обеспечила качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом основные места притяжения в регионе, с помощью обезличенных «больших данных» можно получить различную информацию о посещающих Карелию и проанализировать ее. Например, с помощью Big Data мы выяснили, что туристический поток из более отдалённых регионов, таких как Екатеринбург, Ижевск, Калининград и Ярославль, в этом году увеличился в 2,5 раза. Во многих российских регионах сервис Big Data МТС успешно применяется не только в туристической отрасли, но и для развития транспортной и социальной инфраструктуры», - рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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