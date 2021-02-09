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Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус

Новости. Общество
21:05, 09 Февраля 2021
фото: Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved Andy Wong
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Определенная погода - морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром - снижает скорость распространения COVID-19.

Так предполагает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она также выдвинула идею, что ограничительные меры можно вводить точечно в связи с метеоусловиями. Об этом информирует РИА Новости.

Такую гипотезу она выдвинула на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трех городах мира.

"На основе этой работы мы можем предположить, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас "мороз и солнце; день чудесный" (начальные строки стихотворения "Зимнее утро" А.С. Пушкина – ред.), то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить. Самая плохая погода - это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом", - сказала Баранова.

Биолог пояснила, что моделирование было проведено для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса.

"В эту модель были заложены данные по локальным погодным условиям, введению локдауна или других ограничительных мер... Рассматривали три погодных фактора - температура, влажность и ветер. Оказалось, что ветер играет большую роль. Сильный ветер высушивает капли и "выдувает" вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество зараженных", - считает Баранова.

Она отметила, что подобные модели для разных городов позволяют вводить кратковременные ограничительные меры во время благоприятных для распространения вируса погодных условий.

"Речь идет о менеджменте на уровне городов и организаций. При прогнозе погоды, который отражает благоприятные условия распространения вируса, можно перевести встречи в Zoom, отправить часть людей по домам. Причем это можно прогнозировать, то есть люди могут приготовиться", - сказала Баранова.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-09 22:50:58
У нас своих учОных на Пушкинской в избытке. Аж 800 штук накопилось. Размножаются в математической прогрессии
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