Бизнесмен в Карелии, нелегально заработавший более 1,5 млрд рублей, получил "условку"

Мужчина получил условный срок и штраф 550 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что житель Петрозаводска с октября 2012 года по май 2018 года с целью незаконного обогащения, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных им коммерческих организаций, осуществлял незаконную банковскую деятельность.

Всего им были обналичены, инкассированы и переведены денежные деньги на сумму не менее 1,5 млрд рублей. Доход в виде комиссионного вознаграждения составил не менее 88,2 млн рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, со штрафом на общую сумму 550 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее пятерых жителей Петрозаводска арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.