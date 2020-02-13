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Бизнесмен в Карелии, нелегально заработавший более 1,5 млрд рублей, получил "условку"

Новости. Криминал
08:05, 14 Февраля 2020
фото: © ТАСС/Факультет журналистики МГУ/Анастасия Осипова
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Мужчина получил условный срок и штраф 550 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

 

Установлено, что житель Петрозаводска с октября 2012 года по май 2018 года с целью незаконного обогащения, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных им коммерческих организаций, осуществлял незаконную банковскую деятельность.

Всего им были обналичены, инкассированы и переведены денежные деньги на сумму не менее 1,5 млрд рублей. Доход в виде комиссионного вознаграждения составил не менее 88,2 млн рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, со штрафом на общую сумму 550 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее пятерых жителей Петрозаводска арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-02-14 11:27:35
Заработал то он 80млн., да и то по мнению следствия.
Горожанин
2020-02-14 11:08:36
А кто бы не согласился получить 80 миллионов взамен на условный срок и 500 тыс штрафа?! Рентабельность зашкаливает. Созданы все условия для "бизнеса"
Евгений Окулов
2020-02-14 10:36:34
Человек привлек в Карелию 1,5 ярда инвестиций! Орден "Сампо" ему надо вручить, а не условку!
87577
2020-02-14 09:32:22
А кинул бы стаканчик или написал чего то в инете реально посадили бы . а так пусть ворует и дальше .
Гость
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