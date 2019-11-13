Через руки подпольных "банкиров" в Карелии прошли полтора миллиарда рублей?

Пятерых жителей Петрозаводска арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия УФСБ Карелии арестовал пятерых жителей города, которые обвиняются в незаконной (без лицензии) банковской деятельности и организации преступного сообщества.

По неофициальной информации, в уголовном деле фигурируют полтора миллиарда рублей. Такая внушительная сумма денег, по версии следствия УФСБ, прошла через руки теневых "банкиров" в течение 2015-2018 годов.

Любопытно, что один из пятерых арестованных - 52-летний мастер спорта по вольной борьбе, до задержания работал тренером в одной из детско-юношеских спортивных школ Петрозаводска.

Как нам удалось узнать, услугами обвиняемых, получающих за свою деятельность, как правило, 4-процентный дисконт от суммы сделки, пользовались представители коммерческих организаций, физические лица и другие контрагенты. Все они в таких случаях преследовали свою корыстную цель. Например, уклониться от уплаты налогов, незаконно получить возмещение НДС, либо другие материальные преференции.

Защищают обвиняемых известные адвокаты - Александр Яковлев, Алексей Соловьев, Дмитрий Ильин и другие.

Один из них сказал, что обвинять арестованных в организации преступного сообщества нет достаточных оснований и добавил, что это уголовное дело – "очень непростое".

По имеющейся у нас информации, лица, которые пользовались услугами арестованных, сами могут стать фигурантами уголовных дел, например, по уклонению от уплаты налогов.

Когда этот материал готовился к печати, редакции стало известно, что Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляционные жалобы обвиняемых на их заключение под стражу, оставил решение Петрозаводского суда об аресте в силе.