12:43, 01 Марта 2019
Бизнесмену, который не освободил землю в Петрозаводске, закрыли выезд за границу
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Бизнесмен незаконно занимает участок и отказывается исполнять решение суда по освобождению земли, сообщили в мэрии.
По данным городской администрации, арбитражный суд Карелии принял решение об обязании предпринимателя освободить незаконно занятый земельный участок в районе улицы Луначарского. Однако бизнесмен до настоящего времени требование не исполнил.
Судебный пристав направил ему извещение о вызове для составления протокола об административном правонарушении, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы России.
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