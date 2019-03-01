Бизнесмену, который не освободил землю в Петрозаводске, закрыли выезд за границу

Бизнесмен незаконно занимает участок и отказывается исполнять решение суда по освобождению земли, сообщили в мэрии.

По данным городской администрации, арбитражный суд Карелии принял решение об обязании предпринимателя освободить незаконно занятый земельный участок в районе улицы Луначарского. Однако бизнесмен до настоящего времени требование не исполнил.

Судебный пристав направил ему извещение о вызове для составления протокола об административном правонарушении, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы России.