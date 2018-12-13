Бизнесвумен подарила женщине с Урала путевку в Карелию

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Кондуктор из Первоуральска помогла девушке устроиться на работу, за что получила 200 тысяч рублей и путевку в Карелию.
Известный блогер и бизнесвумен из Санкт-Петербурга Виктория Быкова в рамках проекта "Секретный миллионер" на телеканале "Пятница" посетила Первоуральск под видом скитающейся девушки и нашла поддержку среди местных жителей. В благодарность люди получили материальную помощь.
Путевку в Карелию и 200 тысяч рублей получила кондутор автотранспортного предприятия, куда девушка устроилась на работу и была помощницей отзывчивой женщины, пишет издание "АиФ".
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