Благотворительная Елка вновь пройдет в Музыкальном театре Карелии

Музыкальный театр Карелии вновь собирает маленьких гостей на большой новогодний праздник – 20 декабря состоится Благотворительная Елка.

Детей ждет веселая встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и красочная музыкальная сказка "По щучьему велению".

Такой новогодний подарок для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями и многодетных семей Музыкальный театр Карелии подготовил вместе с организациями-партнерами, друзьями, Карельским отделением российского детского фонда и карельским республиканским благотворительным фондом "Материнское сердце".

Благотворительная Елка в Музыкальном театре Карелии уже на протяжении почти десятка лет традиционно собирает более 600 юных зрителей из всех районов республики.