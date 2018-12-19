Благотворительная Елка вновь пройдет в Музыкальном театре Карелии

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Музыкальный театр Карелии вновь собирает маленьких гостей на большой новогодний праздник – 20 декабря состоится Благотворительная Елка.
Детей ждет веселая встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и красочная музыкальная сказка "По щучьему велению".
Такой новогодний подарок для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями и многодетных семей Музыкальный театр Карелии подготовил вместе с организациями-партнерами, друзьями, Карельским отделением российского детского фонда и карельским республиканским благотворительным фондом "Материнское сердце".
Благотворительная Елка в Музыкальном театре Карелии уже на протяжении почти десятка лет традиционно собирает более 600 юных зрителей из всех районов республики.
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