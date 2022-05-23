Благотворительный волейбольный турнир пройдет в Петрозаводске

Корпоративные команды приглашают принять участие в мероприятии в поддержку детей с особенностями развития, которое пройдет 1 июня в ВСЦ «Акватика».

Организаторы II Благотворительного турнира по волейболу в поддержку детей с особенностями развития — Благотворительный фонд «Открытые возможности» и креативное агентство «Ильматар».

«Важно, чтобы в обществе было сформировано толерантное отношение к детям с особенностями развития, — отмечает Наталья Абрамова, руководитель благотворительного фонда „Открытые Возможности“. — С ребятами нужно уметь общаться, и игра в волейбол хорошо подходит для этого. Такой формат востребован и у детей, и у взрослых. Первый благотворительный турнир состоялся в 2019 году и собрал много положительных отзывов от участников и зрителей. Из-за пандемии соревнования в 2020 и 2021 году были отменены. Надеемся, что в 2022 году на площадку выйдут не только ранее соревновавшиеся команды, но и новые игроки».

К участию в мероприятии приглашаются корпоративные команды в составе от 3 до 5 человек. Регламент турнира предполагает, что на площадку вместе с представителями предприятий и организаций выйдут как ребята с особенностями развития, так и школьники старших классов. Начало соревнований — 1 июня, в 18:30, в ВСЦ «Акватика».

Подать заявку на участие можно на странице проекта https://vk.com/club213476139 или заполнить форму https://docs.google.com/forms/d/1qMJOfo7MlnO0xJwni_PE..

К участию в благотворительном турнире приглашаются все желающие — не имеет значения, насколько хорошо вы играете в волейбол. Тем более что для зрителей и болельщиков организаторы предусмотрели дополнительные конкурсы и веселые состязания.