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Благотворительный волейбольный турнир пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
13:09, 24 Мая 2022

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Корпоративные команды приглашают принять участие в мероприятии в поддержку детей с особенностями развития, которое пройдет 1 июня в ВСЦ «Акватика».

Организаторы II Благотворительного турнира по волейболу в поддержку детей с особенностями развития — Благотворительный фонд «Открытые возможности» и креативное агентство «Ильматар».

«Важно, чтобы в обществе было сформировано толерантное отношение к детям с особенностями развития, — отмечает Наталья Абрамова, руководитель благотворительного фонда „Открытые Возможности“. — С ребятами нужно уметь общаться, и игра в волейбол хорошо подходит для этого. Такой формат востребован и у детей, и у взрослых. Первый благотворительный турнир состоялся в 2019 году и собрал много положительных отзывов от участников и зрителей. Из-за пандемии соревнования в 2020 и 2021 году были отменены. Надеемся, что в 2022 году на площадку выйдут не только ранее соревновавшиеся команды, но и новые игроки». 

К участию в мероприятии приглашаются корпоративные команды в составе от 3 до 5 человек. Регламент турнира предполагает, что на площадку вместе с представителями предприятий и организаций выйдут как ребята с особенностями развития, так и школьники старших классов. Начало соревнований — 1 июня, в 18:30, в ВСЦ «Акватика». 

Подать заявку на участие можно на странице проекта https://vk.com/club213476139 или заполнить форму https://docs.google.com/forms/d/1qMJOfo7MlnO0xJwni_PE..

К участию в благотворительном турнире приглашаются все желающие — не имеет значения, насколько хорошо вы играете в волейбол. Тем более что для зрителей и болельщиков организаторы предусмотрели дополнительные конкурсы и веселые состязания.

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