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Благоустройство Ярмарочной площади проводится в Петрозаводске

Новости. Общество
11:25, 03 Октября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске заасфальтировали территорию Ярмарочной площади на улице Инженерной, сообщили в городской администрации.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, на Ярмарочной площади на улице Инженерной заасфальтировали территорию, где будут устанавливаться торговые ряды. В процессе выполнения - монтаж дополнительного освещения, видеонаблюдения, разметка торговых мест для установки палаток, лотков, машин, автолавок и тонаров.

- Следующая ярмарка пройдёт в более комфортных условиях и для покупателей, и для продавцов, - отметили специалисты комитета экономического развития мэрии Петрозаводска, которые осуществляют контроль за ходом работ.

Напомним, в прошлом году в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия традиционное место проведения городских ярмарок было ограждено, проводилась отсыпка территории. Созданы бесплатные торговые ряды для пенсионеров, которые предлагают продукцию со своих дачных участков. Ранее, в 2018 году, в рамках региональной программы поддержки местных инициатив была благоустроена парковочная площадка со стороны улицы Инженерной.

Как сообщалось ранее, в этом году сельхозярмарка переедет с улицы Инженерной к торговому центру "Лотос Плаза" на Лесном проспекте, 47.

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