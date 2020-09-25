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Сельхозярмарка в Петрозаводске откроется у торгового центра

Новости. Общество
11:10, 26 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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В этом году сельхозярмарка переедет с улицы Инженерной к торговому центру на Лесном проспекте, 47.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о том, что сельскохозяйственные ярмарки начали работать в районах республики и скоро у сельхозпроизводителей появится возможность реализовать свою продукцию и в Петрозаводске.

"Вот и настала пора традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Это отличная возможность для наших производителей реализовать свой товар напрямую, - написал Артур Парфенчиков. - Наши карельские продукты - отменного качества. Убедиться в этом уже сегодня можно в Питкяранте, Медвежьегорске, Лахденпохье и Прионежском селе Деревянное – там начинают работу районные ярмарки".

А всех жителей и гостей Петрозаводска за урожаем наших фермеров, молочными, мясными продуктами и, конечно, за медом и рыбой глава Карелии пригласил в субботу, 9 октября, на ежегодную республиканскую ярмарку.

"В этом году она переехала с улицы Инженерной к торговому центру "Лотос Plaza". Уверен, многие горожане оценят транспортную доступность новой площадки", - написал Парфенчиков.

Ярмарка будет работать до 18 октября с 9.00 до 18.00

Ранее сообщалось, что УФСИН Карелии получило контракт на 1,9 млн рублей на ихготовление забора на территории проведения ярмарк на улице Инженерной.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-09-26 12:55:14
Насчет транспортной доступности Инженерной только такие корифеи, как наше руководство, могли годы додумываться. Додумались таки... после того, как в обустройство площадки на Инженерной кучу бабла всыпали...
ПлачУ и ПлАчу
2020-09-26 13:35:39
Андрей Дубенский, почему вообще при всей цивилизации мед и мясо надо продавать на улице, в грязи и под дождем на ветру?

Нафиг вообще тогда торговые центры строить?
Сбыт мусора с алиэкспрессов и просроченной сырной гнили - в мраморных залах, а еда - на самодельных ломаных столиках в лужах грязи. Тьфу на роспотребнадзор.
Гость
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