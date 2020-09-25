Сельхозярмарка в Петрозаводске откроется у торгового центра

В этом году сельхозярмарка переедет с улицы Инженерной к торговому центру на Лесном проспекте, 47.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о том, что сельскохозяйственные ярмарки начали работать в районах республики и скоро у сельхозпроизводителей появится возможность реализовать свою продукцию и в Петрозаводске.

"Вот и настала пора традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Это отличная возможность для наших производителей реализовать свой товар напрямую, - написал Артур Парфенчиков. - Наши карельские продукты - отменного качества. Убедиться в этом уже сегодня можно в Питкяранте, Медвежьегорске, Лахденпохье и Прионежском селе Деревянное – там начинают работу районные ярмарки".

А всех жителей и гостей Петрозаводска за урожаем наших фермеров, молочными, мясными продуктами и, конечно, за медом и рыбой глава Карелии пригласил в субботу, 9 октября, на ежегодную республиканскую ярмарку.

"В этом году она переехала с улицы Инженерной к торговому центру "Лотос Plaza". Уверен, многие горожане оценят транспортную доступность новой площадки", - написал Парфенчиков.

Ярмарка будет работать до 18 октября с 9.00 до 18.00

Ранее сообщалось, что УФСИН Карелии получило контракт на 1,9 млн рублей на ихготовление забора на территории проведения ярмарк на улице Инженерной.