Блогер из Петрозаводска обжаловал решение мирового суда о штрафе за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Апелляционную жалобу карельского общественника рассмотрит городской суд в начале июня.

Блогер из Петрозаводска Кирилл Прохоров обжаловал решение мирового судьи Анны Смирновой, которая в апреле нынешнего года назначила известному в карельской столице общественнику-урбанисту штраф в размере 5 тысяч рублей за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов в Москве. Все его делегаты и приглашенные были задержаны полицией по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией, которая якобы имела отношение к проведению форума. Судья Анна Смирнова признала Кирилла Прохорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ).

Карельский блогер направил апелляционную жалобу на решение мирового суда в городской суд Петрозаводска. Ее рассмотрит судья Ольга Кайгородова 3 июня.

Напомним, Кирилл Прохоров был задержан в Москве вместе с такими известными оппозиционными политиками, как Илья Яшин, Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза. Блогер из Петрозаводска почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении. Сам Кирилл Прохоров себя виновным не считает.