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Блогер из Петрозаводска обжаловал решение мирового суда о штрафе за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Новости. Общество
16:14, 20 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Апелляционную жалобу карельского общественника рассмотрит городской суд в начале июня.

Блогер из Петрозаводска Кирилл Прохоров обжаловал решение мирового судьи Анны Смирновой, которая в апреле нынешнего года назначила известному в карельской столице общественнику-урбанисту штраф в размере 5 тысяч рублей за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов в Москве. Все его делегаты и приглашенные были задержаны полицией по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией, которая якобы имела отношение к проведению форума. Судья Анна Смирнова признала Кирилла Прохорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ).

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18.05.2021 18:33

Карельский блогер направил апелляционную жалобу на решение мирового суда в городской суд Петрозаводска. Ее рассмотрит судья Ольга Кайгородова 3 июня.

Напомним, Кирилл Прохоров был задержан в Москве вместе с такими известными оппозиционными политиками, как Илья Яшин, Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза. Блогер из Петрозаводска почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении. Сам Кирилл Прохоров себя виновным не считает.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-05-20 17:07:25
Я споткнулся об незнакомое слово "урбанист". Фонетически оно какое неказисое, звучит не так как должно звучать хорошое доброе русское слово.
Стал смотреть шо это за фигня. Оказалось это действительно фигня -семантическая противоположность старого доброго слова "градостроитель". То есть если градостроитель делает город лучше тем, шо он его строит и благоустраивает. А убранист делает город лучше (по меньше мере он так думает) не тем шо он его строит и благоустраивает, а тем шо он ноет и скулит в отношении явлений реальности, которые ему приспичило считать проблемами.
Короче нытики с фотиками и не леченными депрессиями, которые фоткают лужи и поломатые ступеньки - это, оказывается, и есть урбанисты :)
Век живи - век учись :)

кир, спроси кота, шо он за урбанистов за как таковых думает :)
кир
2021-05-20 16:24:36
Это не компания для нормального человека, - сказал кот. Штраф можно увеличить.
Гость
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