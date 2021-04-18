Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Расходы бюджета на сельское хозяйство в Карелии упали более чем на 80% 2
Сегодня 14:23
«Если будет команда сверху»
Сегодня 15:44
Анатолий Воронин: «Депутат Государственной Думы — это главный защитник интересов региона» 8
Сегодня 12:25
В уголовном деле председателя Петросовета Геннадия Боднарчука о командировках появилась потерпевшая сторона 10
Сегодня 07:25
Доход депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко увеличился почти на миллион рублей 29
Сегодня 08:05
В Петрозаводске 27-летняя женщина зарезала знакомого в пылу пьяной ссоры 1
Сегодня 11:18
Диетологи назвали топ продуктов, опасных для употребления на голодный желудок 1
18.04.2021 21:40

Блогер из Петрозаводска оштрафован на 5 тысяч за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Новости. Общество
16:21, 19 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Общественника из Карелии признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией, но он намерен обжаловать решение мирового суда.

Мировой суд Петрозаводска признал 19 апреля блогера Кирилла Прохорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Судья Анна Смирнова назначила Кириллу минимальный размер штрафа, предусмотренный этой статьей – 5 тысяч рублей. Однако известный в столице Карелии общественник-урбанист заявил «Столице на Онего», что не считает себя виновным и обжалует это решение.

Напомним, в середине марта Кирилл Прохоров был задержан в Москве сотрудниками полиции за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов, который проходил в столичной гостинице «Измайлово». Как считают в правоохранительных органах, к проведению форума имела отношения нежелательная организация. Вместе с блогером из Карелии полиция задержала таких известных оппозиционных политиков, как Илья Яшин, Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза. Кирилл Прохоров почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении. Карельский общественник ходатайствовал о рассмотрении дела в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-19 16:54:33
Это не штраф.
театральный критик
2021-04-19 16:45:40
Не забудет не простит ? :)
ромео
2021-04-19 16:36:38
в пятницу Еромолина затащит в агрекалчу, прочитает ерунду, соберет по 300 руб с рыла и отобьет
театральный критик
2021-04-19 16:27:29
В агрекалче надонатит. Может быть. Делать то что-нибудь умеешь, блогер ?
Саныч
2021-04-19 16:29:41
театральный нытик, ты сам тяжелее карандаша что-нибудь в руках держал?
gaudealis
2021-04-19 18:53:51
Саныч, он психически нездоров, ему трудиться противопоказано
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»