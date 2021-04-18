Блогер из Петрозаводска оштрафован на 5 тысяч за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Общественника из Карелии признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией, но он намерен обжаловать решение мирового суда.

Мировой суд Петрозаводска признал 19 апреля блогера Кирилла Прохорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Судья Анна Смирнова назначила Кириллу минимальный размер штрафа, предусмотренный этой статьей – 5 тысяч рублей. Однако известный в столице Карелии общественник-урбанист заявил «Столице на Онего», что не считает себя виновным и обжалует это решение.

Напомним, в середине марта Кирилл Прохоров был задержан в Москве сотрудниками полиции за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов, который проходил в столичной гостинице «Измайлово». Как считают в правоохранительных органах, к проведению форума имела отношения нежелательная организация. Вместе с блогером из Карелии полиция задержала таких известных оппозиционных политиков, как Илья Яшин, Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза. Кирилл Прохоров почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении. Карельский общественник ходатайствовал о рассмотрении дела в Петрозаводске.