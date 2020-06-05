Блок-посты на въезде в Карелию больше не будут работать

Глава Карелии подписал указ о прекращении работы КПП.

"КПП выполнили свою задачу, в том числе позволили нам контролировать потоки въезжающих в период майских праздников. Сейчас, когда мы возобновили работу практически всех отраслей экономики, запустили работу общественного и железнодорожного транспорта и авиасообщения, контроль въезда на территорию республики по автомобильным трассам утратил свою эффективность", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В понедельник, 8 июня, с 8.00 перестанут действовать КПП:



- на 155 километре дороги А-121 "Сортавала",

- на 270 километре трассы Р-21 "Кола",

- на 394 километре дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск –Р-21 "Кола".

Пропускные пункты на 354 км автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, а также на 45 км автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок – подъезд к Петрозаводску прекратили работу ранее.

Губернатор уточнил, что снятие контрольных пунктов не означает отмену остальных требований к въезжающим в Карелию. Они по-прежнему должны сообщать о своем прибытии на горячую линию минздрава: 8-800-201-06-57 и в течение 14 дней находиться на самокарантине.