Боднарчук: "Я уже 8 месяцев нахожусь в тюрьме по ложному обвинению"

Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.

Верховный суд Карелии 12 марта рассмотрел апелляцию адвокатов председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на решение городского суда Петрозаводска о продлении ему ареста до 16 апреля.

Напомним, обвиняемый в получении взятки в полтора миллиона рублей от своего бывшего заместителя Валерия Матвеева, Геннадий Боднарчук находится в СИЗО уже 8 месяцев. Защитники просили заменить меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, на более мягкую – назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей.

Как передал корреспондент "Столицы на Онего", Геннадий Боднарчук участвовал в заседании Верховного суда Карелии по видеоконференцсвязи и поддержал жалобу адвокатов.

Его защитник Михаил Ямчитский назвал решение Петрозаводского городского суда о продлении ареста до 16 апреля "незаконным и необъективным".

Сам Геннадий Боднарчук убежден в своей невиновности и намерен доказать это в суде.

"Я уже 8 месяцев нахожусь в тюрьме по ложному обвинению, – сказал в последнем слове Геннадий Боднурчук. – Я убежден в своей невиновности и намерен доказать это в суде, когда мое дело будет рассматриваться по существу".

Подробный репортаж из зала суда читайте здесь.