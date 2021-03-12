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Боднарчук: "Я уже 8 месяцев нахожусь в тюрьме по ложному обвинению"

Новости. Общество
10:44, 13 Марта 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.

Верховный суд Карелии 12 марта рассмотрел апелляцию адвокатов председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на решение городского суда Петрозаводска о продлении ему ареста до 16 апреля.

Напомним, обвиняемый в получении взятки в полтора миллиона рублей от своего бывшего заместителя Валерия Матвеева, Геннадий Боднарчук находится в СИЗО уже 8 месяцев. Защитники просили заменить меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, на более мягкую – назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей.

Как передал корреспондент "Столицы на Онего", Геннадий Боднарчук участвовал в заседании Верховного суда Карелии по видеоконференцсвязи и поддержал жалобу адвокатов.
Его защитник Михаил Ямчитский назвал решение Петрозаводского городского суда о продлении ареста до 16 апреля "незаконным и необъективным".

Сам Геннадий Боднарчук убежден в своей невиновности и намерен доказать это в суде.

"Я уже 8 месяцев нахожусь в тюрьме по ложному обвинению, – сказал в последнем слове Геннадий Боднурчук. – Я убежден в своей невиновности и намерен доказать это в суде, когда мое дело будет рассматриваться по существу".

Подробный репортаж из зала суда читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2021-03-13 11:42:34
То есть некоторым можно годами сидеть в отсутствие даже события преступления, а кому-то нужны особые условия? Так особые условия, хотелось бы надеяться, кончились...
ПлачУ и ПлАчу
2021-03-13 11:31:10
Что-то годами по ложному сидению председателем петросовета не жаловался.
театральный критик
2021-03-13 11:00:15
 Гена борись.
1
2021-03-13 10:58:35
Так и не жалко его почему то и даже наоборот .
Гость
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