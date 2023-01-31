Богатыри будут тягать ведра со льдом на «Гиперборее» в Петрозаводске

Соревнования по силовому экстриму «Три богатыря» пройдут в Петрозаводске 11 февраля на фестивале «Гиперборея».

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

«Соревнования будут включать в себя 6 этапов. В качестве реквизита используются ведра со льдом, бревна, мешки и другие народные изделия и приспособления», — сказал директор ДК.

Состязания начнутся в 14.00 на центральной фестивальной площадке в створе проспекта Ленина.

Полная программа «Гипербореи» опубликована на странице фестиваля.