Богатыри будут тягать ведра со льдом на «Гиперборее» в Петрозаводске

Соревнования по силовому экстриму «Три богатыря» пройдут в Петрозаводске 11 февраля на фестивале «Гиперборея».
Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.
«Соревнования будут включать в себя 6 этапов. В качестве реквизита используются ведра со льдом, бревна, мешки и другие народные изделия и приспособления», — сказал директор ДК.
Состязания начнутся в 14.00 на центральной фестивальной площадке в створе проспекта Ленина.
Полная программа «Гипербореи» опубликована на странице фестиваля.
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