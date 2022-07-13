«Богом поцелованный»: Парфенчиков поручил привлекать талантливых врачей из-за пределов Карелии

Власти Карелии готовы стимулировать переезд в республику талантливых врачей со всей страны, чтобы они не только лечили пациентов, но и обучали студентов.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства руководитель региона Артур Парфенчиков.

«Хороший врач, уникальный врач — это, наверное, как в спорте, человек, который, что называется Богом поцелованный. Их не так много… Мне кажется, неплохо было бы усилить нашу медицину профессорами. Давайте вспомним, наши светила — тот же Менделеев, Зильбер — они все приехали… Надо и своих растить, но растить, в том числе, с помощью тех людей, которые приехали и здесь вкладывают свои знания в наших студентов», — сказал губернатор.

Он поручил Минздраву подготовить предложения по привлечению врачей из-за пределов Карелии. По мнению Парфенчикова, возможно, таких специалистов надо обеспечивать квартирами или предоставлять им земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов.