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Более 10 тысяч человек оценили «народный» маршрут по городу Сортавала

Новости. Общество
14:03, 21 Сентября 2021
фото: © МТС

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Год назад, в сентябре 2020 года, жители карельской Cортавалы создали народный маршрут по городу.

В него вошли двенадцать достопримечательностей, история которых не всегда однозначна, часто окутана городскими байками, историями и локальными шутками. Истории собрали в бесплатный аудиогид и опубликовали в мобильных приложениях izi.TRAVEL и Surprise Me в рамках социальной программы МТС «Городские легенды».

В сентябре 2021 года гид «празднует» первый день рождения. А мы публикуем 5 фактов про народную тропу.

• За год «народным маршрутом» Приладожья прошлись более 10 тысяч человек.

• Самыми преданными фанатами Сортавалы стали туристы из Москвы — 50% всех экскурсантов, 20% туристов приехали из северной столицы, 10% из числа жителей других карельских городов, еще 20% собрались из самых разных уголков России.

• Лишь половина экскурсантов добирались до последней и самой высокой точки маршрута — Смотровой площадки на горе Кухавуори. А зря! Вид оттуда великолепный.

• Самой популярной точкой у туристов оказался Памятник Рунопевцу, о котором в соцсетях шутили, что он похож на Карла Маркса или Льва Толстова.

• 8% ознакомились с маршрутом из дома, с компьютера. Кто-то из них после лично прошелся по маршруту, другие только планируют поездку.

Социально-просветительская программа «Городские легенды», в рамках которой создан аудиогид, получила Creative Grand Prix, а также стала лауреатом номинации «Продвижение территорий» ведущей международной премии в области коммуникаций PROBA Awards 20. Так что Сортавала отметился на международном уровне.

Послушать гид можно тут https://izi.travel/ru/3b8d-gorodskie-legendy-sortavala/ru

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