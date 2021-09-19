Более 10 водителей без прав за выходные остановили автоинспекторы в Петрозаводске

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД отстранили от управления на дорогах Петрозаводска 11 водителей без прав, сообщили в Госавтоинспекции города.

За выходные в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 11 водителей, не имеющих права управления.

Госавтоинспекция напоминает, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку.

В свою очередь за передачу управления транспортного средства лицу без прав предусмотрена ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Напомним, ночью 20 сентября житель Карелии без водительских прав спровоцировал смертельную аварию, в которой погибли 4 человека.