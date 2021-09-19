Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Более 10 водителей без прав за выходные остановили автоинспекторы в Петрозаводске

Новости. Общество
14:01, 21 Сентября 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Новости партнеров

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД отстранили от управления на дорогах Петрозаводска 11 водителей без прав, сообщили в Госавтоинспекции города.

За выходные в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 11 водителей, не имеющих права управления.

Госавтоинспекция напоминает, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку.

В свою очередь за передачу управления транспортного средства лицу без прав предусмотрена ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Напомним, ночью 20 сентября житель Карелии без водительских прав спровоцировал смертельную аварию, в которой погибли 4 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2021-09-21 14:50:39
Сколько ещё будет инцидентов пока Единая Россия сообразит, что делать с этим. ЭТо не выборы, тут думать надо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»