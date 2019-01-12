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Новости. Политика
15:49, 12 Января 2019
фото: Павел Буренков / vk.com

Более 112 тысяч рублей потратили из бюджета Карелии на поездку министра в Китай

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Стало известно, во сколько бюджету Карелии обходятся поездки наших чиновников в Китай.

В уходящем году карельские чиновники, отвечающие за выработку экономической политики в регионе, продолжили практику поездок в Китай. Низкая эффективность визитов актуализировала вопрос о том, во сколько республиканскому бюджету обходятся подобные переговорные вояжи.

Для примера анализа эффективности мы обратили внимание на визит министра экономического развития и промышленности Карелии Павла Буренкова в Китай 5-8 ноября.

В ответ на журналистский запрос первый заместитель руководителя губернаторской администрации Галина Брун сообщила, что расходы на командировку министра в общей сложности составили 112 491 рубль 88 копеек. Значительная сумма. И это при том, что, в соответствии с ответом на запрос, "транспортное сопровождение и переводчик были предоставлены безвозмездно" принимающей стороной.

Обращает на себя внимание и то, что при продолжительности заграничной командировки в четыре дня суточные были выплачены за семь и составили 22 707 рублей 68 копеек.

Судя по официальным источникам и сообщениям в СМИ, ни один из обсуждаемых Буренковым инвестиционных проектов пока не получил никакого дальнейшего развития.

Подробнее – в нашем материале.

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