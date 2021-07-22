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Более 142 млн рублей направлены на борьбу с пожарами в Карелии

Новости. Общество
11:45, 28 Июля 2021
фото: © Законодательное Собрание РК

Депутаты Законодательного Собрания Карелии 28 июля на внеочередном заседании внесли изменения в бюджет республики.

По словам Председателя парламента Элиссана Шандаловича, более 142 млн рублей направлено на борьбу с пожарами. В частности, на 50 млн рублей увеличен объем резервного фонда Правительства Карелии, 68 млн рублей предусмотрены на закупку 10 пожарных машин, 24 млн рублей — на приобретение обмундирования и пожарно-технического вооружения для работников противопожарной службы Карелии.

«У нас лесная республика и, конечно, для нас очень важно в каком состоянии находится лесная отрасль. Считаю, что сейчас стоит обратить особое, пристальное внимание, в том числе на финансирование направления, которое обеспечивает безопасность и охрану лесов», — отметил Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также напомнил, что на территории Карелии из-за лесных пожаров действует режим ЧС и обратился к жителям и гостям республики с просьбой воздержаться от посещения лесов.

 
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