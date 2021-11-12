Более 15 тысяч человек уже проголосовало за проекты благоустройства в Петрозаводске - время заканчивается

Сделать свой выбор в рамках программы поддержки местных инициатив можно до 22 ноября, в 17.00 голосование закончится.

Более 15 тысяч человек уже отдали свой голос за проекты благоустройства Петрозаводска в рамках программы поддержки местных инициатив на 2022 год.



Сделать свой выбор можно до 17.00 завтрашнего дня, сообщили в администрации города.

Администрация приглашает жителей карельской столицы поддержать проекты благоустройства, подготовленные инициативными группами. В этом году на выбор горожанам предложено 14 территорий.



Проголосовать за несколько из представленных проектов можно по ссылке: город.петрозаводск.рф/голосования/15.

Для этого необходимо войти через Единую систему идентификации и аутентификации сайта Госуслуг. На данный момент с учётом собранных инициативными группами подписных листов в голосовании уже приняли участие более 15 тысяч человек.



Лучшие проекты будут реализованы за счёт средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%). В следующем году в рамках программы планируется благоустройство не менее трёх территорий, набравших наибольшее количество голосов. На то, чтобы поддержать один или несколько проектов, представленных инициативными группами горожан, осталось чуть более суток.