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Более 15 тысяч человек уже проголосовало за проекты благоустройства в Петрозаводске - время заканчивается

Новости. Общество
15:51, 21 Ноября 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Сделать свой выбор в рамках программы поддержки местных инициатив можно до 22 ноября, в 17.00 голосование закончится.

Более 15 тысяч человек уже отдали свой голос за проекты благоустройства Петрозаводска в рамках программы поддержки местных инициатив на 2022 год.

Сделать свой выбор можно до 17.00 завтрашнего дня, сообщили в администрации города.  

Администрация приглашает жителей карельской столицы поддержать проекты благоустройства, подготовленные инициативными группами. В этом году на выбор горожанам предложено 14 территорий.

Проголосовать за несколько из представленных проектов можно  по ссылке: город.петрозаводск.рф/голосования/15.

Для этого необходимо войти через Единую систему идентификации и аутентификации сайта Госуслуг. На данный момент с учётом собранных инициативными группами подписных листов в голосовании уже приняли участие более 15 тысяч человек.

Лучшие проекты будут реализованы за счёт средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%). В следующем году в рамках программы планируется благоустройство не менее трёх территорий, набравших наибольшее количество голосов. На то, чтобы поддержать один или несколько проектов, представленных инициативными группами горожан, осталось чуть более суток.

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Комментарии

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кир
2021-11-21 16:07:28
Не верю в коллективное творчество всё ещё темных масс, дети которых повсюду малюют на стенах. :)
Саныч
2021-11-21 16:28:47
кир, сам-то проголосовал?
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