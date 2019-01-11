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Новости. Общество
14:54, 11 Января 2019
фото: Карелэнерго

Более 150 человек восстанавливают электроэнергию в Карелии

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Группировка сил МРСК Северо-Запада в Карелии увеличена для ликвидации последствий непогоды

Как рассказали в пресс-службе Карелэнерго, более 150 энергетиков МРСК Северо-Запада продолжают работы по восстановлению в республике электроснабжения в сложных погодных условиях. Напомним, с 10 января в Карелии установилась неблагоприятная климатическая обстановка: обильные снегопады, метели и шквалистый ветер.

На 14.00 11 января в восстановительных работах на линиях электропередачи, входящих в зону ответственности МРСК Северо-Запада, задействован персонал филиала "Карелэнерго" - 140 человек в составе 40 бригад, 72 единицы техники.

Для ликвидации последствий североатлантического циклона "Дональд" в регион дополнительно направлены специалисты из Новгородской и Псковской областей. Две бригады "Новгородэнерго" окажут помощь энергетикам в Сортавальском районе, две бригады Псковэнерго будут задействованы в работах в Лахденпохском районе.

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Комментарии

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Кремень
2019-01-11 15:24:42
Когда в этой организации научатся просчитывать риски и слабые места в эксплуатации вверенных объектов ? Не пора бы уже посмотреть на то кто отвечает за безопасность в этой компании в другом ракурсе и поставить на должность специалиста с дипломом энергетика . Каждый год одно и тоже .
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