Более 150 человек восстанавливают электроэнергию в Карелии

Группировка сил МРСК Северо-Запада в Карелии увеличена для ликвидации последствий непогоды

Как рассказали в пресс-службе Карелэнерго, более 150 энергетиков МРСК Северо-Запада продолжают работы по восстановлению в республике электроснабжения в сложных погодных условиях. Напомним, с 10 января в Карелии установилась неблагоприятная климатическая обстановка: обильные снегопады, метели и шквалистый ветер.

На 14.00 11 января в восстановительных работах на линиях электропередачи, входящих в зону ответственности МРСК Северо-Запада, задействован персонал филиала "Карелэнерго" - 140 человек в составе 40 бригад, 72 единицы техники.

Для ликвидации последствий североатлантического циклона "Дональд" в регион дополнительно направлены специалисты из Новгородской и Псковской областей. Две бригады "Новгородэнерго" окажут помощь энергетикам в Сортавальском районе, две бригады Псковэнерго будут задействованы в работах в Лахденпохском районе.