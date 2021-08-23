Более 180 километров федеральных автодорог в Карелии защитят слоями износа

Основная часть обновляемых в этом году участков находится на севере республики — в Лоухском, Кемском и Беломорском районах, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».

Здесь работы ведутся на трассе Р-21 «Кола» и недавно включенных в ее состав подъездах к Кеми и Беломорску: до 2020 года эти дороги находились в региональной собственности.

Сейчас на участках завершается укладка верхнего защитного слоя из битумоминеральной смеси, устраняющего дефекты и значительно продлевающего срок службы дорожного полотна, укрепляются обочины. Обновление подъезда к Беломорску дорожники выполняют с опережением срока: планировалось, что работы начнутся не ранее 2022 года.

На самой автодороге «Кола» защитные слои восстанавливают на участках с 1021 по 1040 и с 1051 по 1071 км (Лоухский район), с 909 по 929 км (Кемский район) и с 608 по 622 км (Медвежьегорский район). Нанесение слоев износа предусмотрено также на юге и юго-востоке Карелии - с 312 по 335 км трассы Р-21 (Олонецкий район): предполагалось, что укрепление дорожного полотна здесь начнется также не ранее 2022 года. Помимо этого обновляется 61-километровый участок автодороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 403 по 464 км в Пудожском районе.

Слои износа — верхняя часть покрытия, которая обеспечивает необходимое сцепление колес транспорта с дорогой, защищая ее основные конструкции, в том числе за счет увеличения водонепроницаемости.