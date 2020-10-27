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Более 2 тысяч грузовиков мусора вывезли со свалок в Петрозаводске

Новости. Общество
12:09, 28 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Несанкционированные свалки продолжают убирать в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

С мая 2020 года в Петрозаводске с несанкционированных свалок вывезли более десяти тысяч кубометров мусора. Сейчас их ликвидацией в рамках муниципального контракта занимается "Автоспецтранс". Стихийные свалки убирают в разных районах, в том числе по обращениям жителей города.

За последние два месяца мусор вывезли с территорий общего пользования на Древлянке, Кукковке, Перевалке, в Сулажгоре, Сайнаволоке, Южной Промзоне, Центре и Железнодорожном районе. В частности, несанкционированные свалки ликвидировали в районах проездов Родникового, Южного, Высотного, Паровозников, Грузовой магистрали, пересечения улицы Торнева и Карельского проспекта, Древлянском шоссе, на территориях парков Архиерейская Дача (у аллеи Студенецкая тропа), Онежский Родник (возле улицы Олега Кошевого) и Тереж (возле улицы Сулажгорские Высоты). Несколько точек скопления мусора убрали на улице Кантеле и в сквере Российской Полиции (возле дома № 42 на улице Кирова).

В ближайшее время стихийные свалки планируют ликвидировать в районе Лесного проспекта, Пограничной улицы (на территории общего пользования около участка петрозаводской ТЭЦ), у пересечений Судостроительной и улицы Антонова, Лососинского шоссе и улицы Попова, а также возле домов № 15 и № 17 на Шуйской улице и дома № 8 на Парниковой. Все мероприятия контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, после уборки стихийной свалки во дворе Петрозаводска ее устроили вновь на том же месте.

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Комментарии

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кир
2020-10-28 12:21:12
Наши люди всегда белые и пушистые. Ранее боролись за мир во всём мире. Мусорят по незнанию. В школе такого предмета нет и экзамен не сдают. Потом в жизни ничего не боятся. :)
Гость
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