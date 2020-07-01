Более 20 детей в Карелии спасли врачи санавиации

Более 150 пациентов с начала года получили экстренную медпомощь благодаря санитарной авиации, сообщили в Минздраве Карелии.

За первое полугодие 2020 года выполнено 87 вылетов. В лечебные учреждения в том числе доставлены 23 ребенка. Девять из них – в возрасте до года.

С начала этого года вертолеты, оснащенные медицинскими модулями для оказания экстренной помощи, совершили полеты практически во все районы республики.

К концу июня в лечебные учреждения доставлены 155 человек.



Медицинская эвакуация проводилась из центральных районных больниц в профильные стационары Петрозаводска: Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, Республиканский перинатальный центр, Детскую республиканскую больницу и Республиканскую инфекционную больницу. Пациентов, которым была необходима высокотехнологичная медицинская помощь, доставили в специализированные отделения.

Напомним, врачи санавиации помогли новорожденным двойняшкам с севера Карелии.