Более 20 сотрудников детского сада в Карелии отстранят от работы из-за нежелания вакцинироваться

В Кондопоге непривитые 50-летние сотрудники муниципального дошкольного образовательного учреждения №20 получили уведомления об отстранении от работы без сохранения заработной платы.

Как стало известно «Столице на Онего», в городе бумажников сотрудники МДОУ №20 в количестве 42 человек получили уведомления об отстранении от работы с 20 ноября без сохранения заработной платы.

По их словам уведомления были выданы руководством в связи с тем, что они не хотят прививаться от коронавируса.

Редакция обратилась за комментарием ситуации к руководству дошкольного учреждения №20 города Кондопоги. Так как директор детского сада находилась на больничном, то комментарий дала исполняющая обязанности руководителя Ирина Калугина.

Калугина сообщила, что их детский сад включает в себя 13 подразделений, а если говорить проще: то 13 детских садов в период массовой оптимизации было объединено в одно юрлицо, и сегодня 50-летние сотрудники, которые не прошли вакцинацию, получили уведомления об отстранении от работы без сохранения зарплаты.

«Мы действием в рамках закона и нарушать его не собираемся. Согласно Распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова, в котором говорится, что с 20 ноября работники старше 50 лет, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом или перенесшие инфекцию более шести месяцев назад, должны быть переведены на удаленную работу. Мы — детский сад, у нас дети. Не выполняя Распоряжение, мы подвергаем риску как сотрудников, так и детей. Большие штрафы предусмотрены и на должностные лица», — объяснила ситуацию Ирина Калугина.

Также исполняющая обязанности руководителя Ирина Калугина объяснила, что на данный момент число сотрудников, которые не были привиты и получили уведомления, сократилось вдвое, то есть работников, которые будут с 20 ноября переведены на удаленку, осталось чуть больше 20 человек.

«Я знаю, что сегодня многие, отработав первую смену, пошли делать прививки», — сказала Ирина Викторовна, понадеявшись, что все нюансы вскоре будут улажены и учреждение продолжит работать в штатном режиме.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии на дистанционный формат работы или изолированное рабочее место должны быть переведены: с 20 ноября — работники старше 50 лет, с 10 декабря — старше 45 лет, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом или перенесшие инфекцию более шести месяцев назад.

Ранее педагог пудожской школы подал в суд за то, что его отстранили от работы из-за нежелания вакцинироваться. Учитель требовал отменить распоряжение и выплатить ему деньги за простой.