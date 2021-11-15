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12.11.2021 14:42

Более 20 сотрудников детского сада в Карелии отстранят от работы из-за нежелания вакцинироваться

Новости. Общество
15:55, 19 Ноября 2021
фото: © Андрей Киреев / РИА Новости

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В Кондопоге непривитые 50-летние сотрудники муниципального дошкольного образовательного учреждения №20 получили уведомления об отстранении от работы без сохранения заработной платы.

Как стало известно «Столице на Онего», в городе бумажников сотрудники МДОУ №20 в количестве 42 человек получили уведомления об отстранении от работы с 20 ноября без сохранения заработной платы.

По их словам уведомления были выданы руководством в связи с тем, что они не хотят прививаться от коронавируса.

Редакция обратилась за комментарием ситуации к руководству дошкольного учреждения №20 города Кондопоги. Так как директор детского сада находилась на больничном, то комментарий дала исполняющая обязанности руководителя Ирина Калугина.

Калугина сообщила, что их детский сад включает в себя 13 подразделений, а если говорить проще: то 13 детских садов в период массовой оптимизации было объединено в одно юрлицо, и сегодня 50-летние сотрудники, которые не прошли вакцинацию, получили уведомления об отстранении от работы без сохранения зарплаты.

«Мы действием в рамках закона и нарушать его не собираемся. Согласно Распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова, в котором говорится, что с 20 ноября работники старше 50 лет, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом или перенесшие инфекцию более шести месяцев назад, должны быть переведены на удаленную работу. Мы — детский сад, у нас дети. Не выполняя Распоряжение, мы подвергаем риску как сотрудников, так и детей. Большие штрафы предусмотрены и на должностные лица», — объяснила ситуацию Ирина Калугина.

Также исполняющая обязанности руководителя Ирина Калугина объяснила, что на данный момент число сотрудников, которые не были привиты и получили уведомления, сократилось вдвое, то есть работников, которые будут с 20 ноября переведены на удаленку, осталось чуть больше 20 человек.

«Я знаю, что сегодня многие, отработав первую смену, пошли делать прививки», — сказала Ирина Викторовна, понадеявшись, что все нюансы вскоре будут улажены и учреждение продолжит работать в штатном режиме.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии на дистанционный формат работы или изолированное рабочее место должны быть переведены: с 20 ноября — работники старше 50 лет, с 10 декабря — старше 45 лет, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом или перенесшие инфекцию более шести месяцев назад.

Ранее педагог пудожской школы подал в суд за то, что его отстранили от работы из-за нежелания вакцинироваться. Учитель требовал отменить распоряжение и выплатить ему деньги за простой.

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Комментарии

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Полезный
2021-11-19 17:11:53
Незаменимых нет
кир
2021-11-19 17:10:16
Незаменимых у нас нет.
Негодяй
2021-11-19 17:02:41
Так и Чепик пусть туда идет работает, или больничные всем родителям за счет государства.
кенгуру
2021-11-19 16:42:42
вредительство, нарушение прав человека, специально делают, чтобы народ начал бунт
кир
2021-11-19 16:55:59
кенгуру, не подстрекай, смутьян. :)
Hовый
2021-11-19 16:36:36
Правильно. Нефиг церемониться.
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