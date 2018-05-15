Более 200 сотрудников "РКС Петрозаводск" вышли на субботник

Сотрудники группы компаний "РКС Петрозаводск", в которую входят АО "ПКС-Водоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", ООО "Энергокомфорт.Карелия" и ООО "КРЦ" приняли участие в акции "Чистый город".

У зданий по адресу Ленина 11в, наб. Варкауса, 2 и Гоголя, 60 сотрудники "РКС Петрозаводск" провели субботник, ставший уже ежегодной традицией.

Более 200 человек облагородили территорию и убрали мусор, накопившийся за зиму. Мусор вывозили тут же – для уборки была задействована техника "РКС Петрозаводск". Со стороны улицы Дзержинского и у здания Ленина, 11в силами работников был восстановлен газон, участки засыпали почвогрунтом, в скором времени здесь будет высажена трава.

Глава республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков поблагодарил "РКС Петрозаводск" за инициативу и предложил последовать такому примеру всем петрозаводчанам. Погода пока стоит отличная, давайте делать наш город чище вместе!

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