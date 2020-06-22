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Более 200 жителей Карелии с начала года лишились двухколесных "друзей"

Новости. Криминал
11:53, 23 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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С начала года в органы внутренних дел поступило более 200 сообщений о кражах велосипедов, сообщили в МВД Карелии.

Количество краж велосипедов традиционно возрастает с наступлением весенне-летнего сезона. В сравнении с 2019 годом статистика преступлений в республике сохраняется на прежнем уровне. Больше всего хищений зарегистрировано в Петрозаводске.

Чаще всего злоумышленников интересуют велосипеды, оставленные без присмотра на улице или в подъездах жилых домов. Стоимость похищенного имущества варьируется от тысячи до 26 тысяч рублей.

Так, в начале июня из подъезда многоквартирного дома на улице Свердлова пропал велосипед стоимостью более 4,5 тысячи рублей. Владелец пользовался противоугонным тросом, но тот оказался перерезан. Оперативники установили, что к преступлению причастен 28-летний горожанин.

Спустя несколько дней с заявлением о краже двухколесного транспорта стоимостью обратилась работница одного из магазинов на улице Профсоюзов. Утром девушка приехала на работу и оставила велосипед у входа. Вечером его на месте не оказалось. 

А 22 июня в Костомукше в полицию поступило заявление о краже велосипеда за 15 тысяч рублей. Владелица давно им не пользовалась и хранила в колясочной подъезда. 

Ранее житель Карелии, укравший велосипед, не смог объяснить полицейским, как так получилось.

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Комментарии

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кир
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Гость
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