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Более 23,5 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Новости. Общество
11:34, 17 Января 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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За последние сутки в России выявлено 23 586 случаев COVID-19.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 23 586 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в 85 регионах. Число заболевших ковидом в стране увеличилось до 3 568 209.

За минувшие сутки в России подтвержден 481 летальный исход с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 65 566 человек.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 23 440 человек. Число выписанных пациентов выросло до 2 960 431.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 96,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 478 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 января остаются 614 180 человек.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек, два человека умерли.

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