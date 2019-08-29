Более 26 млн рублей израсходовано на безопасность школ Карелии

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На обеспечение безопасности образовательных учреждений израсходовали более 26 миллионов рублей, сообщает правительство республики.
Об этом на заседании антитеррористической комиссии сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.
По его словам, в 2019 году на обеспечение безопасности потрачено 26,6 млн. рублей, в настоящее время 235 образовательных учреждений оборудованы системами видеонаблюдения, 371 – периметровым ограждением.
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