Более 26 млн рублей израсходовано на безопасность школ Карелии

На обеспечение безопасности образовательных учреждений израсходовали более 26 миллионов рублей, сообщает правительство республики.

Об этом на заседании антитеррористической комиссии сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

По его словам, в 2019 году на обеспечение безопасности потрачено 26,6 млн. рублей, в настоящее время 235 образовательных учреждений оборудованы системами видеонаблюдения, 371 – периметровым ограждением.