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Новости. Общество
17:20, 29 Августа 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Более 26 млн рублей израсходовано на безопасность школ Карелии

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На обеспечение безопасности образовательных учреждений израсходовали более 26 миллионов рублей, сообщает правительство республики.

Об этом на заседании антитеррористической комиссии сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

По его словам, в 2019 году на обеспечение безопасности потрачено 26,6 млн. рублей, в настоящее время 235 образовательных учреждений оборудованы системами видеонаблюдения, 371 – периметровым ограждением.

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Комментарии

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кир
2019-08-29 17:55:41
Боже мой, сколько людей кормится не производя ценностей.
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