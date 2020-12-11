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Более 28 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

Новости. Общество
15:29, 12 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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За последние сутки в России выявлено 28 137 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 28 137 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 182 (18,4%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 625 848 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 085 958. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 118 человек.

За минувшие сутки подтверждено 560 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 46 453.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 82,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 532 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.12.2020 остаются 555 896 человек.

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