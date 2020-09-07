Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 3352, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтвержден 31 новый случай коронавируса: в Петрозаводске – 20, в Кеми – 1, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 2 (поселки Мелиоративный и Новая Вилга), в Питкяранте – 2, в Сортавальском районе – 2 (поселок Вяртсиля), в Лахденпохском районе – 3 (поселок Элисенваара).

Выздоровели еще 38 человек: в Петрозаводске – 16, в Суоярвском районе – 10, в Кондопожском районе – 3, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 4, в Пряжинском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Муезерском районе – 1.

Всего выздоровели 2626 человек.

На самокарантине находятся 938 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 12 человек.

Проведено 152513 исследований (+857 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умер 31 пациент с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 545,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 702,4 случая, по Северо-Западу – 706,7.