Более 30 пешеходов пострадали в ДТП на дорогах Петрозаводска за 3 месяца

Профилактическое мероприятие "Водитель, береги пешехода" проходит в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

За 3 месяца текущего года в Петрозаводске 25 пешеходов пострадали в дорожных авариях; из них 11 пешеходов получили травмы при переходе дороги по пешеходному переходу.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Водитель, береги пешехода".

Автоинспекторы контролируют правила проезда нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов в разных районах города.

Госавтоинспекция просит водителей транспортных средств строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам, пропускать пешеходов!

"Уважаемые пешеходы! Не забывайте – ваша жизнь и здоровье во многом зависит от вас самих. Не пренебрегайте элементарными правилами поведения на дороге", - обратились сотрудники ГИБДД к пешеходам.