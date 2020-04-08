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Более 30 пешеходов пострадали в ДТП на дорогах Петрозаводска за 3 месяца

Новости. Общество
18:20, 08 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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Профилактическое мероприятие "Водитель, береги пешехода" проходит в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

За 3 месяца текущего года в Петрозаводске 25 пешеходов пострадали в дорожных авариях; из них 11 пешеходов получили травмы при переходе дороги по пешеходному переходу.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Водитель, береги пешехода".

Автоинспекторы контролируют правила проезда нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов в разных районах города.
Госавтоинспекция просит водителей транспортных средств строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам, пропускать пешеходов!

"Уважаемые пешеходы! Не забывайте – ваша жизнь и здоровье во многом зависит от вас самих. Не пренебрегайте элементарными правилами поведения на дороге", - обратились сотрудники ГИБДД к пешеходам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-04-08 21:31:33
Пфф ! ну это же такая фигня по сравнению с медиаистерией по вирусу в ПедроЗадовске. Ни кому и дела нет!
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