Более 360 случаев коронавируса выявлено за сутки в Карелии, два человека умерли

В Карелии подтверждены 368 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, два жителя районов скончались, сообщили в республиканском Оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 368 человек. Из этого числа заболевших – 349 человек, из них 59 имеют симптомы средней тяжести, 10 находятся в тяжелом, 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Зарегистрировано еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались житель села Видлица Олонецкого района 1947 г. р., и жительница поселка Поросозеро Суоярвского района 1948 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Выздоровели еще 517 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4186,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2059,3 случая, по Северо-Западу – 3251,7.

Ранее сообщалось, что в Карелию ожидается поставка 31 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции.