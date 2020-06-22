Более 4 тысяч польских саженцев украсят Петрозаводск

Саженцы декоративных культур в количестве 4607 штук завезли в Петрозаводск из Республики Польша, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Саженцы приобрел Городской комбинат благоустройства на основании муниципального договора с администрацией, чтобы озеленить город.



Мероприятия по посадке в парках, скверах и аллеях города запланированы на июнь-сентябрь 2020 года.



Экспертиза показала, что в отобранных образцах карантинные объекты не выявлены.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске высадят 300 тысяч цветов.