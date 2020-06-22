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Более 4 тысяч польских саженцев украсят Петрозаводск

Новости. Общество
18:00, 23 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
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Саженцы декоративных культур в количестве 4607 штук завезли в Петрозаводск из Республики Польша, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Саженцы приобрел Городской комбинат благоустройства на основании муниципального договора с администрацией, чтобы озеленить город.

Мероприятия по посадке в парках, скверах и аллеях города запланированы на июнь-сентябрь 2020 года.

Экспертиза показала, что в отобранных образцах карантинные объекты не выявлены.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске высадят 300 тысяч цветов.

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Комментарии

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кир
2020-06-23 18:22:09
Из враждебной Польши ничего не брать. Мы саженцы купили, а они США войска приглашают, чтобы удар нанести по Карелии. :)
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