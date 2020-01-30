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Более 60 дел об административных правонарушениях за нарушение требований к установке вывесок возбуждено в Петрозаводске

Новости. Общество
12:30, 31 Января 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава карельской столицы поставила задачу в кратчайшие сроки привести фасады зданий в порядок.

С момента вступления в силу Решения Петросовета "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа" сотрудниками администрации проводилось информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, вручено более 800 информационных писем о необходимости приведения вывесок в порядок. Тем не менее, в отношении более 60 субъектов, не исполнивших Требования в установленный срок, возбуждены дела об административных правонарушениях.

"Главой Петрозаводского городского округа поставлена задача, в кратчайшие сроки привести вывески, размещенные на фасадах зданий, в соответствие с установленными Требованиями. По результатам проведенной профилактической работы, многие организации предприняли необходимые меры, в ряде случаев произведен демонтаж вывесок, не соответствовавших требованиям, в остальных ситуациях изготовлены и установлены новые вывески. По результатам контрольных мероприятий, отмечаем положительную динамику, в центральной части города. В настоящее время более 60% вывесок там уже соответствуют установленным Требованиям", - сообщил начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

Отметим, что в рамках подготовки города к празднованию 100-летия образования Республики Карелия определен список домов, фасады которых будут приведены в порядок в 2020 году. В этой связи, Администрация рекомендует незамедлительно привести вывески в соответствие с Требованиями к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа до начала ремонтных работ.

Специалисты готовы оказать всевозможное информационное содействие. Для получения дополнительной информации предлагаем обратиться по телефонам 71-35-30 (Архитектурно - планировочный отдел), 70-61-21 (Управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства).

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